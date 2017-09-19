В Волгограде дан старт онлайн-голосованию за лучший ролик о туризме
Региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов запустило зрительское
Региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов запустило зрительское
К участию в конкурсе волгоградские авторы представили более 20 работ, снятых на территории нашего региона. Проголосовать за них можно на официальном ресурсе регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов в социальной сети ВКонтакте.
Напомним, что конкурс проводится в нескольких номинациях: «Лучший видеоролик о
Специальная номинация «Лучший видеоролик на экологическую тематику «Сохраним природу вместе», которая приурочена к Году экологии в России. Торжественное подведение итогов