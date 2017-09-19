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09:59 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде дан старт онлайн-голосованию за лучший ролик о туризме

Региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов запустило зрительское онлайн-голосование за лучший видеоролик о туризме. Голосование проводится в рамках финального этапа II открытого регионального конкурса видеороликов «Туризм в Волгоградской области».

К участию в конкурсе волгоградские авторы представили более 20 работ, снятых на территории нашего региона. Проголосовать за них можно на официальном ресурсе регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, что конкурс проводится в нескольких номинациях: «Лучший видеоролик о культурно-исторических достопримечательностях Волгограда и Волгоградской области» — видео об исторических зданиях (музеи, театры, церкви, предприятия и т. д.), улицах, памятных местах, представляющих культурно-историческое наследие региона; «Лучший видеоролик о событийных мероприятиях Волгограда и Волгоградской области» — видео о фестивалях и праздниках, проводимых на территории региона; «Лучший видеоролик о природных достопримечательностях Волгограда и Волгоградской области» — видео о природных парках, памятниках природы, заповедниках и других красивых местах, отражающих природно-культурное наследие региона; специальная номинация «Приз зрительских симпатий» (в данной номинации участвуют все работы, представленные на конкурс).

Специальная номинация «Лучший видеоролик на экологическую тематику «Сохраним природу вместе», которая приурочена к Году экологии в России. Торжественное подведение итогов интернет-голосования и церемония награждения победителей состоятся 29 сентября 2017 в рамках празднования всемирного Дня туризма.

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