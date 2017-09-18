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22:43 (мск), источник: Kazinform

Парад звезд увидят казахстанцы 19 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Утром 19 сентября 2017 года перед восходом Солнца казахстанцы смогут увидеть удивительно красивое звездное зрелище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 8:00 часов по астанинскому времени можно увидеть самую яркую звезду созвездия Льва — Регул и сразу все планеты земной группы (Меркурий, Марс и Венеру) над красивым тонким серпом стареющей Луны.

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Как отмечается на сайте Роскосмоса, великолепное соединение Луны с планетами и Регулом можно будет наблюдать лишь при наличии ясной погоды в утренние часы на всей территории России, стран Европы и Центральной Азии.

19 сентября после 7:00 над восточным горизонтом взойдет Венера и сразу за ней Регул, через полчаса там же появятся сначала Марс, а за ним Меркурий, который сейчас очень ярок. К 8:00 низко над горизонтом засияет тонкий серп убывающей Луны. Это красивое зрелище можно будет наблюдать над восточным горизонтом вплоть до восхода Солнца (до 9:00): тонкий серп старой Луны, над ним чрезвычайно яркий Меркурий (почти 1 звездной величины), над ним Марс (порядка 2 звездные величины), далее — звезда Регул (порядка 2 зв. вел.) и над ней красавица Венера (почти — 4 зв. вел).

Стоит отметить, 19 сентября 2017 года наступает утренняя видимость Марса.

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