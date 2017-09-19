Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Эрмитажные коты нашли новый дом
03:09 (мск), источник: Восток Медиа

Сегодня часть Владивостока останется без электричества

В списке МУПВ «ВПЭС» — десятки домов в разных районах города.

Сегодня, 19 сентября, в 9 часов утра по Владивостоку прокатятся отключения электричества. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» снова приступят к плановому ремонту. В зависимости от сложности он длится от 2 до 8 часов и, как правило, завершается к 17:00.

Неудобства коснутся владивостокцев, проживающих по следующим адресам:

Проспект 100 лет Владивостоку: 131, 134, 136;.

Академика Комарова: 1, 3, 5, 7, 9;.

Глинки: 10, 12, 8а;.

Зеленая: 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 32а, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47;.

Инженерный переулок: 14а;.

Космонавтов: 7, 8а, 9, 11, 13;.

Лиманная: 170, 171, 172, 174, 176, 178, 180а, 180б, 184а, 184б, 186, 188;.

Маковского: 142, 150;.

Маковского: 19;.

Мечникова: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42,44, 46, 48, 50, 52, 60, 62;.

Порт-Артурская: 71, 73, 73а;.

Посьетская: 37 г, 41а, 45, 45б, 53;.

Пригородная 1-я: 11;.

Пригородная 2-я: 1, 10, 13, 15, 17, 19, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 55;.

Светланская: 10, 12, 41а;.

Весенняя: 92, 57;.

Тельмана: 19, 21, 23, 52;.

Тигровая: 30;.

Энгельса: 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Шторм сорвал визит последнего круизного лайнера во Владивосток
Дали бой: хабаровский СКА показал лучший футбол в сезоне
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Linkin Park даст концерт памяти Честера Бэннингтона
В России заболеваемость гриппом снизилась впервые за три года
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь