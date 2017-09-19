Сегодня часть Владивостока останется без электричества
В списке МУПВ «ВПЭС» — десятки домов в разных районах города.
В списке МУПВ «ВПЭС» — десятки домов в разных районах города.
Сегодня, 19 сентября, в 9 часов утра по Владивостоку прокатятся отключения электричества. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» снова приступят к плановому ремонту. В зависимости от сложности он длится от 2 до 8 часов и, как правило, завершается к 17:00.
Неудобства коснутся владивостокцев, проживающих по следующим адресам:
Проспект 100 лет Владивостоку: 131, 134, 136;.
Академика Комарова: 1, 3, 5, 7, 9;.
Глинки: 10, 12, 8а;.
Зеленая: 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 32а, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47;.
Инженерный переулок: 14а;.
Космонавтов: 7, 8а, 9, 11, 13;.
Лиманная: 170, 171, 172, 174, 176, 178, 180а, 180б, 184а, 184б, 186, 188;.
Маковского: 142, 150;.
Маковского: 19;.
Мечникова: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42,44, 46, 48, 50, 52, 60, 62;.
Порт-Артурская: 71, 73, 73а;.
Посьетская: 37 г, 41а, 45, 45б, 53;.
Пригородная 1-я: 11;.
Пригородная 2-я: 1, 10, 13, 15, 17, 19, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 55;.
Светланская: 10, 12, 41а;.
Весенняя: 92, 57;.
Тельмана: 19, 21, 23, 52;.
Тигровая: 30;.
Энгельса: 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.