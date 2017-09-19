Сегодня часть Владивостока останется без электричества

Сегодня, 19 сентября, в 9 часов утра по Владивостоку прокатятся отключения электричества. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» снова приступят к плановому ремонту. В зависимости от сложности он длится от 2 до 8 часов и, как правило, завершается к 17:00.