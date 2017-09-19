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10:18 (мск), источник: Известия

Минздрав поддержал кормящих матерей

В стране начинается кампания по популяризации грудного вскармливания.

Вопрос отказа матерей от грудного вскармливания решено поднять на государственном уровне. Министерство здравоохранения разработало клинические рекомендации, в которых говорится о недопустимости рекламы заменителей грудного молока и группового инструктажа женщин по искусственному вскармливанию. Комплекс мер для популяризации грудного вскармливания готовит «Лига здоровья нации». В Общественной палате РФ пройдут общественные слушания на эту тему.

Национальный координатор Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» Любовь Абольян рассказала «Известиям», что в России лишь 40% младенцев в возрасте шести месяцев получают молоко матери.

— Практически все российские женщины положительно относятся к грудному вскармливанию, настроены на кормление грудью и начинают кормить своих малышей в родильных домах. Основная причина дальнейшего отказа от этого — недостаточная компетентность медицинских работников по вопросам грудного вскармливания, — отметила специалист.

В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, что отказ от грудного вскармливания — общемировая проблема (в связи чем ВОЗ разработала Глобальную стратегию по кормлению детей грудного и раннего возраста), и Россия в этом плане — не исключение. Вместе с тем у нас уделяется особое внимание популяризации грудного вскармливания.

— В стране реализуется Национальная стратегия вскармливания детей первого года жизни, разработанная профессиональным сообществом. Стратегия предлагает целый ряд мер, направленных на увеличение охвата грудным вскармливанием, и внедрение общественного непризнания использования его заменителей, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В частности, Минздрав совместно с экспертами отрасли разработал клинические рекомендации, в которых говорится о недопустимости рекламы заменителей грудного молока и группового инструктажа женщин по искусственному вскармливанию.

Комплекс мер для популяризации грудного вскармливания готовит «Лига здоровья нации», сообщил «Известиям» вице-президент организации Виктор Антюхов.

— Президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия дал нам поручение подготовить общественные слушания, которые мы планируем провести в октябре на площадке Общественной палаты. Итогом этих слушаний будет выработка соответствующих рекомендаций для законодательных и исполнительных органов власти, СМИ и Минздрава, — сообщил он.

В Минздраве сообщили, что поддерживают инициативу «Лиги здоровья нации». Рекомендации коснутся в том числе и образования врачей. Предполагается, что медиков будут учить правильно консультировать женщин, у которых возникают какие-либо проблемы с грудным вскармливанием.

Врачи предупреждают, что отказ от кормления грудью в дальнейшем может ослабить иммунитет и когнитивные функции ребенка. Заведующая отделением детей раннего возраста Детского медицинского центра Управления делами президента РФ Анна Базанова отметила, что грудное молоко — это 100% всех пищевых потребностей ребенка до шести месяцев, 50% потребностей ребенка с шести месяцев до года и до 30% всех пищевых потребностей ребенка от года до трех лет. По словам педиатра, кормить ребенка грудью надо, по возможности, до двух лет.

— Молоко женщины, по сути, это живая ткань. В нем содержится огромное количество полезных бактерий, олигосахаридов, которые нужны для развития головного мозга, витаминов и микроэлементов. В коровьем или козьем молоке они тоже есть, но нацелены на здоровье козленка или теленка. Козлята и телята после рождения сразу встают на ножки. Им нужны другие вещества — много белка. Человеческому детенышу нужны вещества для развития головного мозга прежде всего, и все они есть в мамином грудном молоке, — пояснила специалист.

По данным регулярного мониторинга Минздрава, с 2011 по 2016 год количество детей в возрасте от трех до пяти месяцев, получающих грудное вскармливание, увеличилось на 13.3% до 757,7 тыс. детей. А возрасте от шести месяцев до года — на 7% до 719,2 тыс.

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