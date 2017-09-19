ГИБДД Приморья меняет график работы

C 18 сентября в понедельник, вторник и среду в городах: Владивосток, Уссурийск и Находка для осуществления регистрационно-экзаменационных действий принимаются только граждане, записавшиеся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». В городе Арсеньев «выделенными днями» являются понедельник и вторник.

График работы:

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Среда с 08:00 до 12:00.

Граждане, предварительно записавшиеся на регистрацию ТС через Госуслуги проходят процедуру регистрации транспорта в следующем порядке:

1)​ с пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства, прибываете в регистрационное подразделение в выбранный день и время;.

2)​ подаете документы на регистрацию в окно приема, в которое записались (без очереди, по выбранному времени).

3)​ после приема документов проходите осмотр транспортного средства вне очереди на специально выделенном месте площадки осмотра.

4)​ сдаете заявление с отметкой об осмотре транспортного средства в окно приема (где сдавали документы) и ожидаете выдачи документов;.

5)​ получаете документы;.

6)​ после получения готовых документов, закрепляете государственные номерные знаки на транспортное средство. Процедура оформления автомобиля закончена.

В ближайшее время все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг!