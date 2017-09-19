ГИБДД Приморья меняет график работы
Госавтоинспекция Приморского края напоминает об изменениях графика своей работы, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Госавтоинспекция Приморского края напоминает об изменениях графика своей работы, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
C 18 сентября в понедельник, вторник и среду в городах: Владивосток, Уссурийск и Находка для осуществления
График работы:
Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Среда с 08:00 до 12:00.
Граждане, предварительно записавшиеся на регистрацию ТС через Госуслуги проходят процедуру регистрации транспорта в следующем порядке:
1) с пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства, прибываете в регистрационное подразделение в выбранный день и время;.
2) подаете документы на регистрацию в окно приема, в которое записались (без очереди, по выбранному времени).
3) после приема документов проходите осмотр транспортного средства вне очереди на специально выделенном месте площадки осмотра.
4) сдаете заявление с отметкой об осмотре транспортного средства в окно приема (где сдавали документы) и ожидаете выдачи документов;.
5) получаете документы;.
6) после получения готовых документов, закрепляете государственные номерные знаки на транспортное средство. Процедура оформления автомобиля закончена.
В ближайшее время все
Таисия Масина.