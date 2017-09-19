Суд обязал деда платить алименты внуку в Павлодарской области

Источник: Tengrinews

Житель села Октябрьск Качирского района летом этого года случайно узнал, что является алиментщиком, сообщает Pavon.kz. Как рассказал пенсионер, 13 августа он пошел получать пенсию на почту. Однако в отделении ему выдали только половину положенного. После этого мужчина поехал в районный центр по выплате пенсий.

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«Там мне показали копию судебного приказа об удержании с меня алиментов в пользу внука до его совершеннолетия. Ему 14 лет. Обосновано статьей 152 “Кодекса о браке и семье РК”. Судебный приказ датирован 15 ноября 2016 года. Здесь я его впервые увидел. В суд меня никто не приглашал и с решением никто не знакомил. Я обратился в районный суд за разъяснением. Мне сказали, что срок обжалования (10 дней со дня суда) прошел, обжалованию не подлежит», — пояснил Евгений Матвейчук.

Со слов пенсионера, его адвокат составил заявление о продлении срока обжалования. Однако в деле обнаружился документ, подтверждающий то, что копию решения суда Матвейчук получил еще 31 октября прошлого года. Заведующая почтой сообщила, что письмо лично Матвейчуку не вручала, но в своем компьютере отметила, что корреспонденцию отдала. Суд продлевать срок обжалования не стал.

«Я почитал статью 152 Кодекса РК о браке и семье. Там сказано, что при невозможности содержания ребенка обоими родителями могут назначаться алименты в судебном порядке бабушкам и дедушкам, обладающими необходимыми для этого средствами. Во-первых, они оба трудоспособные. Во-вторых, бабушка умерла 18 лет назад. В-третьих, я получаю минимальную пенсию, при том что у меня гипертония и глаукома, правый глаз ослеп. Как мне прожить на оставшиеся 25 000? Лекарства дорогие, нужно питаться, одеваться. Зима на носу, дрова, уголь приобретать. Подсобного хозяйства у меня нет. Возраст не тот. В связи с этой историей давление подскакивает. Нет ни здоровья, ни средств для поездок по судебным инстанциям», — добавил дедушка.