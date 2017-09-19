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03:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дело главного аптекаря Приморья закрыто для общественности из-за интимных подробностей

Обвиняемый в растрате 144,8 млн рублей Василий Сысойкин беспокоится о чести и достоинстве.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Дело бывшего директора КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина, обвиняемого в растрате 144,8 млн рублей, рассматривают в закрытом режиме из-за возможных разглашений сведений об интимных сторонах жизни участников судопроизводства, либо сведений, унижающих их честь и достоинство. Такие данные содержаться в официальном ответе Первореченского районного суда города Владивостока на запрос ИА PrimaMedia.

Напомним, по версии следствия, с 2006 по 2012 годы Сысойкин, занимая должность гендиректора «Приморской краевой аптеки», организовал ряд преступных схем по хищению государственных средств, направляемых на счета предприятия из территориальных подразделений ФОМС и администрации Приморья в рамках федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения, на приобретение и реализацию лекарственных препаратов для малоимущих жителей края. В ходе следствия установлено, что подозреваемый за счет бюджетных средств организовал свою личную охрану. Также он, по версии следствия, систематически лично изымал из кассы КГУП наличные денежные средства без составления необходимых расходных кассовых документов и распоряжался ими по собственному усмотрению.

Похищенные деньги, по версии следствия, легализовывались Сысойкиным в Республике Черногория, где на его имя и имя его жены были приобретены отели Svetlana и Svetinikola на побережье города Сутоморе, два коттеджа и одни апартаменты в городе Бар, а также учреждены четыре коммерческие структуры.

Уголовное дело состоит из 73 томов, привлечено порядка 100 свидетелей.

В Первореченском районном суде города Владивостока громкое дело Сысойкина рассматривают уже год. Как пояснила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, в настоящее время процесс находится на стадии исследования доказательств стороны защиты.

«Ни о каком затягивании процесса речи не идет. Просто было много неявок в судебное заседание свидетелей и очень большой объем письменных материалов дела», — уточнила представитель прокуратуры.

Стоит отметить, что представителям СМИ удалось поприсутствовать лишь на одном заседании, где зачитывался текст обвинительного заключения. Далее процесс закрыли для СМИ и других слушателей.

Как говорится в официальном ответе Первореченского районного суда города Владивостока на запрос ИА PrimaMedia, «уголовное дело по обвинению Сысойкина В. Н., в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, рассматривается в закрытом судебном заседании в соответствии с п.3 ч.2 ст. 241 УПК РФ, допускающей закрытое судебное разбирательство в случае, когда рассмотрение уголовного дела может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников судопроизводства, либо сведений, унижающих их честь и достоинство».

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