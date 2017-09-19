Заболеваемость гриппом в РФ снизилась впервые за последние три года
За первые семь месяцев 2017 года заболели на 37,8% россиян меньше, чем за тот же период в прошлом году.
За первые семь месяцев 2017 года заболели на 37,8% россиян меньше, чем за тот же период в прошлом году.
В Роспотребнадзоре объясняют снижение заболеваемости относительно легким штаммом вируса, улучшением качества вакцин и ответственным подходом населения к своему здоровью.
По данным Роспотребнадзора, снижение уровня гриппа наблюдается впервые за последние три года. Например, за первые семь месяцев прошлого года количество заболевших было в 1,7 раза больше, чем за
Руководитель лаборатории в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Наровлянский считает, что россияне стали меньше болеть гриппом потому, что принимают витамины и иммуномодуляторы,