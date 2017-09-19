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01:42 (мск), источник: Известия

Заболеваемость гриппом в РФ снизилась впервые за последние три года

За первые семь месяцев 2017 года заболели на 37,8% россиян меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре объясняют снижение заболеваемости относительно легким штаммом вируса, улучшением качества вакцин и ответственным подходом населения к своему здоровью.

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По данным Роспотребнадзора, снижение уровня гриппа наблюдается впервые за последние три года. Например, за первые семь месяцев прошлого года количество заболевших было в 1,7 раза больше, чем за январь-июль 2015 года. Однако нынешний показатель в четыре раза больше уровня 2014 года.

Руководитель лаборатории в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Наровлянский считает, что россияне стали меньше болеть гриппом потому, что принимают витамины и иммуномодуляторы, из-за чего организм становится более устойчивым к вирусам.

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