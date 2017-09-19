Заболеваемость гриппом в РФ снизилась впервые за последние три года

По данным Роспотребнадзора, снижение уровня гриппа наблюдается впервые за последние три года. Например, за первые семь месяцев прошлого года количество заболевших было в 1,7 раза больше, чем за январь-июль 2015 года. Однако нынешний показатель в четыре раза больше уровня 2014 года.