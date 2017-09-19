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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край остаётся во власти дождей

Осадки разной интенсивности обещаны на всей территории региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Тайфуны, циклоны — сентябрь для жителей Хабаровского края остаётся дождливым. Перерыв на солнечную погоду продлился недолго: впереди неделя с дождями, ветром и понижением температур. Вторник, 19 сентября, представит собой яркий пример складывающейся ситуации: дожди разной силы и ветер причинят дискомфорт населению большинства районов региона.

В Хабаровске дневная температура понизится до 15−17°C. Пройдёт дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 14−16°C. Дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 15−17°C. Пройдёт дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Советской Гавани дневная температура снизится до 14−16°С. Синоптики прогнозируют дождь, временами сильный. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 18−23 м/с.

В Охотске дневная температура составит 13−15°C. Небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 17−19°C. Ожидается дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура снизится до 16−18°C. Пройдёт дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 13−15°C. Ожидается дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 14−16°C. Дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Бикине дневная температура составит 17−19°C. Пройдёт дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 15−17°C. Ожидается дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 15−17°C. Дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

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