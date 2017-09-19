Роухани рассказал, зачем Трамп пишет в Twitter

Источник: Reuters

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что активное использование Twitter президентом США Дональдом Трампом вызвано его желанием опережать СМИ, передает CNN.

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При этом, отвечая на вопрос журналиста телеканала Кристиан Аманпур о его мнении касательно «Twitter-дипломатии» Трампа, он отметил, что не видит в этом особой проблемы.

Также иранский лидер подчеркнул, что сообщения Трампа в Twitter «в определенных моментах» не соответствуют направленности заявлений других американских представителей власти.