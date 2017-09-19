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02:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Роухани рассказал, зачем Трамп пишет в Twitter

Американский глава является активным пользователем сети микроблогов.

Источник: Reuters

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что активное использование Twitter президентом США Дональдом Трампом вызвано его желанием опережать СМИ, передает CNN.

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При этом, отвечая на вопрос журналиста телеканала Кристиан Аманпур о его мнении касательно «Twitter-дипломатии» Трампа, он отметил, что не видит в этом особой проблемы.

Также иранский лидер подчеркнул, что сообщения Трампа в Twitter «в определенных моментах» не соответствуют направленности заявлений других американских представителей власти.

Напомним, что президент США Дональд Трамп является активным пользователем сети микроблогов. При этом, Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются «фейковыми».

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