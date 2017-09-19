Роухани рассказал, зачем Трамп пишет в Twitter
Американский глава является активным пользователем сети микроблогов.
Американский глава является активным пользователем сети микроблогов.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что активное использование Twitter президентом США Дональдом Трампом вызвано его желанием опережать СМИ, передает CNN.
При этом, отвечая на вопрос журналиста телеканала Кристиан Аманпур о его мнении касательно «Twitter-дипломатии» Трампа, он отметил, что не видит в этом особой проблемы.
Напомним, что президент США Дональд Трамп является активным пользователем сети микроблогов. При этом, Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются «фейковыми».