Крупнейший в мире планетарий построят в Петербурге
Планетарий с самым большим в мире проекционным куполом и образовательный центр появятся в историческом здании газового завода на Обводном канале в
Планетарий с самым большим в мире проекционным куполом и образовательный центр появятся в историческом здании газового завода на Обводном канале в
«Диаметр здания позволяет сделать самый большой планетарий с куполом 37 м и целый кластер с
Новый планетарий сможет принять от 500 тыс. до 1 млн человек в год, передает «Федеральное агентство новостей».
В рамках проекта предусмотрено строительство выставочных залов, смотровых площадок, мастерских по робототехнике и авиамоделированию, проекционного музея, а также лекционных залов.