Крупнейший в мире планетарий построят в Петербурге

«Диаметр здания позволяет сделать самый большой планетарий с куполом 37 м и целый кластер с научно-технической направленностью, чтобы замотивировать детей и взрослых заниматься наукой и технологиями», — сказал гендиректор компании-инвестора «АРТ-Технологии» Евгений Гудов.

По словам Гудова, работы будут вестись с 2017 по 2019 год.

Новый планетарий сможет принять от 500 тыс. до 1 млн человек в год, передает «Федеральное агентство новостей».