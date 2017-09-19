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03:41 (мск), источник: Известия

Крупнейший в мире планетарий построят в Петербурге

Планетарий с самым большим в мире проекционным куполом и образовательный центр появятся в историческом здании газового завода на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Проект стоимостью 380 млн рублей был одобрен в понедельник на заседании горсовета по инвестициям.

«Диаметр здания позволяет сделать самый большой планетарий с куполом 37 м и целый кластер с научно-технической направленностью, чтобы замотивировать детей и взрослых заниматься наукой и технологиями», — сказал гендиректор компании-инвестора «АРТ-Технологии» Евгений Гудов.

По словам Гудова, работы будут вестись с 2017 по 2019 год.

Новый планетарий сможет принять от 500 тыс. до 1 млн человек в год, передает «Федеральное агентство новостей».

В рамках проекта предусмотрено строительство выставочных залов, смотровых площадок, мастерских по робототехнике и авиамоделированию, проекционного музея, а также лекционных залов.

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