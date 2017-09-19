Черепаху нашли дорожники в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске во время ремонта проезжей части на улице Суворова дорожники нашли дальневосточную черепаху. Пресмыкающееся сюда привезли вместе с речным песком, сообщает портал «Губерния».

Черепаху рабочие передали водовозу. Мужчина весь день катал ее в салоне автомобиля, по возможности щедро обливая водой. Он собирался выпустить черепаху в Амур, но, посовещавшись с семьей, решил забрать ее домой до утра. Дочь водовоза держит похожих питомцев. Осмотрев рептилию, родственники пришли к выводу, что подопечной нужна реабилитация. На следующий день черепаху отвезли в музей-аквариум «Рыбы Амура».

Специалисту хватило беглого осмотра, чтобы понять: особь нужно оставлять на лечение. Нового постояльца специалисты посадят в воду с лечебным раствором, предварительно продезинфицировав раны. Дальнейшая судьба черепахи будет зависеть от того, насколько быстро рептилия пойдет на поправку.