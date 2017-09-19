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03:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

10 млн саженцев высадили в Красноярском крае

Таким образом, завершились лесовосстановительные работы 2017 года.

Красноярский край стал одним из наиболее пострадавших регионов от нашествия сибирского шелкопряда.

Тяжело пришлось Енисейскому и Северо-Енисейскому районам края. Именно в них санитарная авиация нанесла точечные удары в мае-июне и августе-сентябре. Зараженные шелкопрядом участки обрабатывали с самолетов Ан-2. Специальная аппаратура позволила свести воздействие на окружающую среду до минимума. В мероприятиях приняли участие порядка 200 человек и более 30 единиц техники. 22 воздушных судна совершили более 2500 вылетов. Обработано без малого миллион гектаров. Как заявил министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин, вскоре будет проведено лесопатологическое обследование лесных участков, после которого можно будет определить, какие территории потребуют повторной обработки.

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