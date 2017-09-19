Из-за непогоды в Приморье задерживают авиарейсы
В списке выбившихся из графика — самолёты в Пластун, Харбин, Магадан, Новосибирск.
В списке выбившихся из графика — самолёты в Пластун, Харбин, Магадан, Новосибирск.
Сегодня, 19 сентября, внутренние, международные и межрегиональные рейсы в Приморье ощутимо задерживаются. Общее количество «застрявших» бортов достигло 12-ти, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Несмотря на то, что сам аэровокзал работает в относительно штатном режиме (в
«Действительно, относительно ненастная, туманная погода вынуждает задерживать рейсы внутренних авиалиний. Однако рейсы международные, и по стране, помеченные в расписании как те, что задерживаются, являются таковыми по не зависящим от нас причинам», — рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» в
Что касается более «приземлённого» транспортного сообщения в Приморье — в настоящий момент отменены всего два автобусных рейса — в Большой Камень и Дальнереченск.