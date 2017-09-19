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03:37 (мск), источник: Восток Медиа

Из-за непогоды в Приморье задерживают авиарейсы

В списке выбившихся из графика — самолёты в Пластун, Харбин, Магадан, Новосибирск.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Сегодня, 19 сентября, внутренние, международные и межрегиональные рейсы в Приморье ощутимо задерживаются. Общее количество «застрявших» бортов достигло 12-ти, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на то, что сам аэровокзал работает в относительно штатном режиме (в пресс-службе сообщили о лёгком, «стандартном» тумане) — некоторые рейсы в пределах Приморского края оказались под влиянием более ощутимого ненастья. Так, сразу два внутренних авиарейса — до Преображения и Дальнереченска — перевозчик отложил из-за тумана.

«Действительно, относительно ненастная, туманная погода вынуждает задерживать рейсы внутренних авиалиний. Однако рейсы международные, и по стране, помеченные в расписании как те, что задерживаются, являются таковыми по не зависящим от нас причинам», — рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.

Что касается более «приземлённого» транспортного сообщения в Приморье — в настоящий момент отменены всего два автобусных рейса — в Большой Камень и Дальнереченск.

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