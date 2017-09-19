Сезон тайфунов для Приморья закончился — Кубай
«Талим», задевший край на излете, не принес никаких разрушений.
«Талим», задевший край на излете, не принес никаких разрушений.
Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.
Тайфун «Талим»
«Сезон тайфунов для Приморья закончился. И не потому, что приближается конец сентября, а потому что в средней и верхней тропосфере намечаются тенденции, неблагоприятствующие выходу тайфунов в наши широты», — сказал Борис Кубай.
Отметим, что больше всего от тайфуна «Талим» пострадала Сахалинская область. В частности на Сахалине и Южных Курилах за вчерашний день выпало от 43% до 160% месячной нормы осадков.
Как сообщает «Интерфакс», самое большое количество осадков — 160% месячной нормы — пришлось на село Новиково Корсаковского района, там же отмечался самый сильный ветер на Сахалине — до 30 мс. В