Сезон тайфунов для Приморья закончился — Кубай

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Тайфун «Талим» из-за которого вчера объявлялось экстренное предупреждение, не принес никаких серьезных повреждений востоку Приморья. Глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что теперь сезон тайфунов для Приморского края закончился, сообщает ИА PrimaMedia.

«Сезон тайфунов для Приморья закончился. И не потому, что приближается конец сентября, а потому что в средней и верхней тропосфере намечаются тенденции, неблагоприятствующие выходу тайфунов в наши широты», — сказал Борис Кубай.

Отметим, что больше всего от тайфуна «Талим» пострадала Сахалинская область. В частности на Сахалине и Южных Курилах за вчерашний день выпало от 43% до 160% месячной нормы осадков.