Студенты ДВФУ наконец-то смогут забыть о ржавой воде из крана

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Работники прокуратуры занялась водной проблемой в общежитиях ДВФУ на Русском острове, сообщает РИА «Восток-Медиа». Долгое время студенты и преподаватели университета жаловались на ржавую воду, которая идёт у них из кранов — и эту проблему наконец-то решили.

Владивостокской прокуратуре удалось решить проблему с водоснабжением кампуса ДВФУ на Русском острове. Долгое время студенты и преподаватели, живущие в общежитиях вуза, жаловались на ржавую мутную воду из кранов. Многочисленные обращения стали поводом для ведомственной проверки. Как сообщила старший помощник приморского краевого прокурора Елена Телегина, водопроводная вода на объектах кампуса действительно не соответствовала санитарным нормам. Она была очень мутной, а содержание железа в ней — на порядок выше нормы.

Обслуживанием коммуникаций в студенческом городке занимается управляющая компания «ФРАГРА». Она, в свою очередь, арендовала их у Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК). Как оказалось, исполнением своих обязанностей обе организации занимаются из рук вон плохо. Половина водопровода изъедена ржавчиной, трубы горячего водоснабжения забиты шлаком и повреждены коррозией. Система водоподготовки и дегазации воды в кампусе не организована в принципе.

Работники прокуратуры возбудили сразу несколько дел об административных правонарушениях и обязали ответственные организации привести водоснабжение ДВФУ в норму. Как сообщают в ведомстве, меры для исправления ситуации уже приняли.