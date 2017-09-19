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04:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Комендантский час» для детей будет начинаться с 22.00 в Приангарье с 1 октября

Несовершеннолетние не смогут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых до 06.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

Несовершеннолетним в Иркутской области с 1 октября по 31 марта запретят находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00 до 06.00. Об этом рассказала ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Соболева, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

В настоящее время усилена профилактическая работа и увеличено число рейдов. Так, в течение лета было проведено около 600 рейдов в ночное время с участием окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов полиции МУ МВД России «Иркутское».

«На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено 578 материалов за нахождение подростков в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или заменяющих их лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время к рейдам подключились управляющие компании, старшие по домам, ТОСы, инициативные жители. 12 и 14 сентября проверки были проведены в Ленинском округе. Особое внимание комиссия уделяла подъездам многоквартирных домов введенных в эксплуатацию жилищных комплексов: «Дуэт», «Патриот», «Эволюция», «Премьер». С жильцами были проведены профилактические беседы.

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