«Комендантский час» для детей будет начинаться с 22.00 в Приангарье с 1 октября

Источник: IrkutskMedia.ru

Несовершеннолетним в Иркутской области с 1 октября по 31 марта запретят находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00 до 06.00. Об этом рассказала ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Соболева, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

В настоящее время усилена профилактическая работа и увеличено число рейдов. Так, в течение лета было проведено около 600 рейдов в ночное время с участием окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов полиции МУ МВД России «Иркутское».

«На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено 578 материалов за нахождение подростков в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или заменяющих их лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.