«Комендантский час» для детей будет начинаться с 22.00 в Приангарье с 1 октября
Несовершеннолетние не смогут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых до 06.00.
Несовершеннолетние не смогут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых до 06.00.
Несовершеннолетним в Иркутской области с 1 октября по 31 марта запретят находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00 до 06.00. Об этом рассказала ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Соболева, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В настоящее время усилена профилактическая работа и увеличено число рейдов. Так, в течение лета было проведено около 600 рейдов в ночное время с участием окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов полиции МУ МВД России «Иркутское».
«На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено 578 материалов за нахождение подростков в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или заменяющих их лиц», — говорится в сообщении
В настоящее время к рейдам подключились управляющие компании, старшие по домам, ТОСы, инициативные жители. 12 и 14 сентября проверки были проведены в Ленинском округе. Особое внимание комиссия уделяла подъездам многоквартирных домов введенных в эксплуатацию жилищных комплексов: «Дуэт», «Патриот», «Эволюция», «Премьер». С жильцами были проведены профилактические беседы.