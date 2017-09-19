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04:54 (мск), источник: VLADNEWS

Экс-вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков оказался в карцере СИЗО Владивостока

Ему предстоит там отбыть 15 суток за нарушение режима содержания.

Источник: VLADNEWS

Бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, помещенный в СИЗО города Владивостока по решению суда чуть больше месяца назад, был помещен в карцер на 15 суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету Золотой Мост.

По предварительной информации, причиной стал единственный звонок по мобильному телефону, который ему одолжил сокамерник. По имеющейся информации, Евгений Вишняков находится в в карцере вот уже более недели.

Напомним, что его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске. Свою вину в совершении каких-либо преступлений экс-вице-губернатор не признает. Наказание по части 2 данной статьи различно — от штрафа в 100 тысяч рублей до 7 лет колонии.

Ранее РИА VladNews писало об обысках в администрации Приморья, а также задержании главы администрации Уссурийска Евгения Коржа — по свидетельствам источников, в связи с тем же делом, что и дело Евгения Вишнякова.

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