Экс-вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков оказался в карцере СИЗО Владивостока

Источник: VLADNEWS

Бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, помещенный в СИЗО города Владивостока по решению суда чуть больше месяца назад, был помещен в карцер на 15 суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету Золотой Мост.

По предварительной информации, причиной стал единственный звонок по мобильному телефону, который ему одолжил сокамерник. По имеющейся информации, Евгений Вишняков находится в в карцере вот уже более недели.

Напомним, что его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске. Свою вину в совершении каких-либо преступлений экс-вице-губернатор не признает. Наказание по части 2 данной статьи различно — от штрафа в 100 тысяч рублей до 7 лет колонии.