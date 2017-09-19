Экс-вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков оказался в карцере СИЗО Владивостока
Ему предстоит там отбыть 15 суток за нарушение режима содержания.
Ему предстоит там отбыть 15 суток за нарушение режима содержания.
Бывший
По предварительной информации, причиной стал единственный звонок по мобильному телефону, который ему одолжил сокамерник. По имеющейся информации, Евгений Вишняков находится в в карцере вот уже более недели.
Напомним, что его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске. Свою вину в совершении
Ранее РИА VladNews писало об обысках в администрации Приморья, а также задержании главы администрации Уссурийска Евгения Коржа — по свидетельствам источников, в связи с тем же делом, что и дело Евгения Вишнякова.