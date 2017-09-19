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04:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

РФС обязал ФК «Луч-Энергия» погасить долги перед восемью футболистами

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявления игроков к клубу по выплате задолженности.

Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила заявления восьми игроков по выплате задолженностей к ФК «Луч-Энергия» из Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу РФС.

Клубу запрещено регистрировать новых игроков до тех пор, пока он не рассчитается перед Михаилом Поповым, Юрием Петраковым, Антоном Пискуновым, Адрианом Кашкавалой, Ильей Гавриловым, Юрием Колымыцем, Иваном Столбовым и Андрееем Семеновым.

Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ «Луч» сопровождала череда скандалов с погашением задолженности по зарплатам перед персоналом клуба. Так, в сентябре 2016 года в знак протеста футболисты «желто-синих» намеревались бойкотировать матч со «Спартаком-2», но игра состоялась.

Апогея скандал достиг в январе-феврале 2017 года, когда коллектив из Владивостока проводил сборы в Турции. К этому времени зарплату игрокам не выплачивали четыре месяца, более того по ходу сборов возникали серьезные финансовые трудности в команде.

Как сообщали сами футболисты, дело доходило до того, что игроков из-за нехватки средств выселяли из гостиницы, где они жили. В конце февраля футболисты все-таки бойкотировали вторую часть сборов в Турции, разъехавшись по домам. Они не собирались выходить на поле и приступать к тренировкам, пока им не выплатят долги по зарплате и плюс премиальные. Однако благодаря своевременным денежным траншам из администрации Приморья в марте задолженность перед всем персоналом была погашена.

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