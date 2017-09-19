РФС обязал ФК «Луч-Энергия» погасить долги перед восемью футболистами

Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила заявления восьми игроков по выплате задолженностей к ФК «Луч-Энергия» из Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу РФС.

Клубу запрещено регистрировать новых игроков до тех пор, пока он не рассчитается перед Михаилом Поповым, Юрием Петраковым, Антоном Пискуновым, Адрианом Кашкавалой, Ильей Гавриловым, Юрием Колымыцем, Иваном Столбовым и Андрееем Семеновым.

Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ «Луч» сопровождала череда скандалов с погашением задолженности по зарплатам перед персоналом клуба. Так, в сентябре 2016 года в знак протеста футболисты «желто-синих» намеревались бойкотировать матч со «Спартаком-2», но игра состоялась.

Апогея скандал достиг в январе-феврале 2017 года, когда коллектив из Владивостока проводил сборы в Турции. К этому времени зарплату игрокам не выплачивали четыре месяца, более того по ходу сборов возникали серьезные финансовые трудности в команде.