РФС обязал ФК «Луч-Энергия» погасить долги перед восемью футболистами
Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявления игроков к клубу по выплате задолженности.
Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявления игроков к клубу по выплате задолженности.
Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила заявления восьми игроков по выплате задолженностей к ФК «Луч-Энергия» из Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Клубу запрещено регистрировать новых игроков до тех пор, пока он не рассчитается перед Михаилом Поповым, Юрием Петраковым, Антоном Пискуновым, Адрианом Кашкавалой, Ильей Гавриловым, Юрием Колымыцем, Иваном Столбовым и Андрееем Семеновым.
Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ «Луч» сопровождала череда скандалов с погашением задолженности по зарплатам перед персоналом клуба. Так, в сентябре 2016 года в знак протеста футболисты «желто-синих» намеревались бойкотировать матч со «Спартаком-2», но игра состоялась.
Апогея скандал достиг в
Как сообщали сами футболисты, дело доходило до того, что игроков