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04:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Отопление в жилых домах Иркутска включат до 23 сентября

Включить отопление могут по заявке.

Источник: РИА "Новости"

Отопление во всех жилых домах Иркутска будет включено по графику до 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на глав округов города.

Отопительный сезон в областном центре стартовал. Все детские сады и школы либо уже подключены, либо будут подключены до 19 сентября.

С 15 сентября теплоснабжающие организации принимают заявки на подачу тепла независимо от графика, если в доме холодно. Для этого будет достаточно заявления от старшего по дому или совета дома. Если же жителям дома наоборот жарко — и они хотели бы подключить батареи попозже, необходимо направить в управляющую компанию решение общего собрания собственников. На основании протокола собрания теплосбытовая компания проведет перерасчет оплаты за отопление.

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