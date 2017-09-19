Отопление в жилых домах Иркутска включат до 23 сентября
Включить отопление могут по заявке.
Включить отопление могут по заявке.
Отопление во всех жилых домах Иркутска будет включено по графику до 23 сентября. Об этом сообщает
Отопительный сезон в областном центре стартовал. Все детские сады и школы либо уже подключены, либо будут подключены до 19 сентября.
С 15 сентября теплоснабжающие организации принимают заявки на подачу тепла независимо от графика, если в доме холодно. Для этого будет достаточно заявления от старшего по дому или совета дома. Если же жителям дома наоборот жарко — и они хотели бы подключить батареи попозже, необходимо направить в управляющую компанию решение общего собрания собственников. На основании протокола собрания теплосбытовая компания проведет перерасчет оплаты за отопление.