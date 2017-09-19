Как живёт самая густонаселённая область Казахстана
Forbes.kz представляет участников рейтинга конкурентоспособности регионов Казахстана. На 10 месте — ЮКО.
Forbes.kz представляет участников рейтинга конкурентоспособности регионов Казахстана. На 10 месте — ЮКО.
Аким: Жансеит Туймебаев
Возраст: 59 лет
Назначен:
Численность населения на
Плотность населения: 24,7 чел. на км2 (3-е место)
Площадь: 117,3 тыс. км2 (13-е место).
Средняя зарплата на
ВРП (2016): 2808,4 млрд тенге (5-е место)
Налоги (2016): 302,9 млрд тенге (5-е место)
Инвестиции в основной капитал (2016): 380,6 млрд тенге (9-е место).
В регионе один из самых высоких уровней безработицы в стране, зато он занял первое место по росту среднедушевых номинальных доходов — они увеличились на 16%. Однако их уровень
В начале июля завершился первый этап проекта модернизации Шымкентского НПЗ (совладельцы — АО «КазМунайГаз» и китайская СNPC), в результате чего завод начал выпуск бензинов экологических стандартов К4 и К5, что соответствует Евро-4 и Евро-5. Всего проект модернизации включает в себя шесть этапов и оценивается в $1,9 млрд.