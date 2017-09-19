Как живёт самая густонаселённая область Казахстана

Источник: Forbes.kz

Аким: Жансеит Туймебаев

Возраст: 59 лет

Назначен: 07.10.2016 г.

Численность населения на 01.06.2017 г.: 2895 тыс. чел. (1-е место)

Плотность населения: 24,7 чел. на км2 (3-е место)

Площадь: 117,3 тыс. км2 (13-е место).

Средняя зарплата на 31.03.2017 г.: 95,7 тыс. тенге (14-е место)

ВРП (2016): 2808,4 млрд тенге (5-е место)

Налоги (2016): 302,9 млрд тенге (5-е место)

Инвестиции в основной капитал (2016): 380,6 млрд тенге (9-е место).

Южно-Казахстанская область поднялась по сравнению с предыдущим рейтингом на две строчки. Объем производства промышленной продукции в регионе за 2016 вырос на 4,4% (третий результат по динамике после ВКО и Карагандинской области), достигнув 776,7 млрд тенге (8-е место). Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности составил 26,8%.

В регионе один из самых высоких уровней безработицы в стране, зато он занял первое место по росту среднедушевых номинальных доходов — они увеличились на 16%. Однако их уровень по-прежнему самый низкий в стране — 41,5 тыс. тенге на человека в месяц. Здесь также самая большая доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума — 5,1%. Однако при этом и один из самых низких по стране уровней заболеваемости туберкулезом и раком (после Алматы и Алматинской области соответственно).