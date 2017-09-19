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05:10 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске прошёл фестиваль энергосбережения

Несмотря на прохладный день, в Красноярске зажигали энергетики. Предприятия познакомили гостей фестиваля со своей работой, утроили концерт, розыгрыши и даже игры с огнём.

Источник: Вести - Красноярск

Интерес красноярцев к теме энергосбережения поднял всероссийский фестиваль «Вместе ярче». В Центральном парке свои площадки представили крупнейшие энергетические предприятия. Привлёк внимание гостей стенд «Сибирской генерирующей компании».

В шатре СГК можно было выпить горячего чаю, сделать фото на память, узнать о работе ТЭЦ в специальной викторине и получить совет, как правильно экономить энергию. Идеи фестиваля об энергосбережении горячо поддерживают в правительстве края. Регион ежегодно теряет семь миллиардов киловатт/часов, поэтому культуру экономии важно развивать.

«Экономя электрическую и тепловую энергию, мы не только экономим деньги, но и бережём и даже улучшаем экологическую обстановку», — подчеркнул министр промышленности и энергетики и торговли Красноярского края Александр Цыкалов.

Энергетики сегодня предпринимают и другие меры для сохранения природы и снижения нагрузок на экологию. «Благоустройство — посадка деревьев, сбор отработанных батареек Большая работа проводится в части охраны окружающей среды», — сообщил директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

В экопланах СГК модернизация Красноярской ТЭЦ-1. Установить электрофильтры и возвести трубу не менее 270 метров для уменьшения концентрации выбросов. В цифрах и фактах об этом на фестивале рассказал директор станции.


Роман РЫКОВ

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