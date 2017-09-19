Переполох из-за подарка: пропавшую накануне пожилую хабаровчанку нашли в больнице
Женщина рассказала родным о причине своего внезапного исчезновения.
Женщина рассказала родным о причине своего внезапного исчезновения.
Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.
Валерию Часовитину, пропавшую в Хабаровске на прошлой неделе, родственники нашли в больнице. Как выяснилось, женщина легла на обследование в лечебное учреждение целенаправленно, однако родных об этом решила не предупреждать, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель
— Бабушка объявилась и, как выяснилось, с ней все в порядке. В настоящее время горожанка находится в больнице в отделении микрохирургии глаза. Женщина решила прибегнуть к услугам специалистов по своему желанию, однако предупреждать родных об этом не стала. Хотела сделать своей дочери подарок. Так что сейчас с найденной горожанкой все в порядке, вышло недоразумение, — рассказал Сергей Савельев.
Напомним, к поискам 81-летней Валерии Часовитиной приступили накануне волонтеры известной в городе общественной организации «Амур-Поиск». Женщина вышла из дома на улице Краснореченской в Хабаровске в минувшую пятницу, 14 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение оставалось неизвестным. Следует отметить, что в краевом центре это уже третья пропавшая пенсионерка за последние две недели. Поиски Нины Бабенковой и Лидии Казанцевой продолжаются.