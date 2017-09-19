Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
05:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Переполох из-за подарка: пропавшую накануне пожилую хабаровчанку нашли в больнице

Женщина рассказала родным о причине своего внезапного исчезновения.

Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.

Валерию Часовитину, пропавшую в Хабаровске на прошлой неделе, родственники нашли в больнице. Как выяснилось, женщина легла на обследование в лечебное учреждение целенаправленно, однако родных об этом решила не предупреждать, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

— Бабушка объявилась и, как выяснилось, с ней все в порядке. В настоящее время горожанка находится в больнице в отделении микрохирургии глаза. Женщина решила прибегнуть к услугам специалистов по своему желанию, однако предупреждать родных об этом не стала. Хотела сделать своей дочери подарок. Так что сейчас с найденной горожанкой все в порядке, вышло недоразумение, — рассказал Сергей Савельев.

Напомним, к поискам 81-летней Валерии Часовитиной приступили накануне волонтеры известной в городе общественной организации «Амур-Поиск». Женщина вышла из дома на улице Краснореченской в Хабаровске в минувшую пятницу, 14 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение оставалось неизвестным. Следует отметить, что в краевом центре это уже третья пропавшая пенсионерка за последние две недели. Поиски Нины Бабенковой и Лидии Казанцевой продолжаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Соревнования по киберспорту и косплей дефиле пройдут во время фестиваля в Хабаровске
Купите ли вы квартиру за миллион, зная, что у застройщика проблемы с электросетевиками?
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь