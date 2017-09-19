Авиакомпания «Ямал» запустит рейсы из Красноярска в Тюмень
Первые самолеты отправятся 11 октября.
Первые самолеты отправятся 11 октября.
Авиакомпания «Ямал» откроет новые рейсы из Тюмени в Красноярск и Иркутск и обратно. Первые самолеты отправятся по маршруту 11 октября. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на представителей перевозчика.
Рейс из Тюмени в Иркутск (через Красноярск) будет выполняться до 23 марта 2018 года. Самолеты будут летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Время вылета из Тюмени — 19:10, прилета в Иркутск — 02:55.
Рейсы в обратную сторону будут выполняться с 12 октября по 24 марта 2018 года. Частота полета воздушных судов — три дня в неделю: вторник, четверг и суббота. Время вылета из Иркутска — 04:10, прилета — 06:20.
Впервые «Ямал» открыл рейсы из Красноярска до Тюмени в январе прошлого года. Тогда отмечалось, что самолеты Bombardier CRJ-200 будут летать два раза в неделю.