Авиакомпания «Ямал» запустит рейсы из Красноярска в Тюмень

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпания «Ямал» откроет новые рейсы из Тюмени в Красноярск и Иркутск и обратно. Первые самолеты отправятся по маршруту 11 октября. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на представителей перевозчика.

Рейс из Тюмени в Иркутск (через Красноярск) будет выполняться до 23 марта 2018 года. Самолеты будут летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Время вылета из Тюмени — 19:10, прилета в Иркутск — 02:55.

Рейсы в обратную сторону будут выполняться с 12 октября по 24 марта 2018 года. Частота полета воздушных судов — три дня в неделю: вторник, четверг и суббота. Время вылета из Иркутска — 04:10, прилета — 06:20.