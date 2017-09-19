Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Удивительные факты о сексе из мира животных
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
05:36 (мск), источник: Вести Приморье

Международный марафон «Мосты Владивостока» ограничит дорожное движение во Владивостоке

В субботу, 23 сентября, в приморской столице пройдет международный марафон «Мосты Владивостока», приуроченный к городскому экологическому празднику Дню тигра. В целях обеспечения безопасности участников и болельщиков этого крупного спортивного мероприятия в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог Владивостока.

Источник: РИА "Новости"

В районе центра Владивостока и Золотого моста движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

1. с 9:00 до 15:10 на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Баневура до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;.

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 66 по улице Светланской до дома № 1 по улице Корабельной Набережной;.

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;.

— по участку автомобильной дороги от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Адмирала Фокина до пересечения с улицей Береговой;.

— по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с Почтовым переулком.

с 9 до 15 часов.

2. с 10:30 до 15:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках:

— по улице Луцкого: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Всеволода Сибирцева;.

— по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Луцкого до пересечения с улицей Пушкинской;.

— по улице Пушкинской: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Баневура.

с 10:30 до 15 часов.

3. с 10:30 до 15:00 на участке автомобильной дороги от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Светланской;.

4. с 15:00 до 17:30 по улице Корабельной Набережной от дома № 66 по улице Светланской до пересечения со Светланским переулком.

с 15 до 17:30.

В районе острова Русский движение и парковка транспортных средств будут ограниченны:

— с 8:30 до 13:00 по Университетскому проспекту от пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее до кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост» по направлению от пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее до кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост».

с 8:30 до 13 часов.

В районе Русского моста движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

1. с 9:00 до 9:10 по улице Бархатной в районе дома № 16а по улице Бархатной по направлению к мостовому переходу «Русский мост»;.

2. с 10:00 до 14:00 по улице Бархатной от дома № 16а по улице Бархатной до дома № 44 по улице Басаргина.

В районе мыса Чуркина движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

1. с 10:00 до 14:00 по участку автомобильной дороги от дома № 16б по улице Катерной до дома № 41 по улице Коммунаров по направлению от улицы Катерной до улицы Коммунаров;.

2. с 10:00 до 14:30 по улицам Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина от дома № 41 по улице Коммунаров до дома № 275 по улице Калинина по направлению от улицы Героев-Тихоокеанцев до улицы Калинина;.

с 10 до 14 часов и от Коммунаров до Калинина с 10 до 14:30.

3. с 10:30 до 14:50 следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Очаковской: от пересечения с улицей Харьковской до пересечения с улицей Ужгородской;.

— по улице Ужгородской: от пересечения с улицей Очаковской до пересечения с улицей Надибаидзе;.

— по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородской до пересечения с улицей Калинина;.

— по участку автомобильной дороги от дома № 273а по улице Калинина до пересечения с улицей Черемуховой.

с 10:30 до 14:50.

На данные периоды времени 23 сентября объезд будет организован:

— с 9:00 до 13:00 по Университетскому проспекту от кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост» до пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее;.

— с 10:30 до 14:00 по улицам Борисенко, Архангельской, Можайской, Новороссийской и Басаргина;.

— с 10:50 до 15:10 по Океанскому проспекту, улицам Семеновской, Уборевича, Суханова, Всеволода Сибирцева и Капитана Шефнера.

Как отмечают организаторы марафона, все участки городских дорог, которые перекроют на время проведения марафона, можно будет объехать. Исключением является только остров Русский: с 9:00 до 13:00 выезд оттуда будет ограничен. Таким образом, автомобилисты на период проведения марафона смогут двигаться только в сторону острова Русский, но проехать по мостам в город можно будет только после завершения времени перекрытия. В экстренных случаях остров можно будет покинуть на специальных сопровождающих автомобилях с надписью «Марафон».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь