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07:10 (мск), источник: Om1.ru

Омичам напомнили о запрете на выгул собак в «Птичьей гавани»

Собаки пугают пернатых обитателей парка.

Руководство «Птичьей гавани» обращается к омичам и напоминает о запрете выгула собак на территории парка. Не смотря на запрет многие горожане приходят в парк с питомцами, которые беспокоят обитателей тихого места. Хозяева позволяют собакам залезать в воду — это напугает пернатых обитателей.

Омичам напоминают, что в водоемах природного парка на площади 70 гектаров запрещены купания, как людей, так и животных, за исключением водоплавающих птиц.

Сергей Шабаршин, директор природного парка «Птичья гавань»:

— Наша задача — сохранить биоразнообразие, которое есть, и собаки к нему не относятся. Мы должны наших обитателей оградить от контакта с домашними животными. Если в собаке просыпается охотничий инстинкт, особенно, если это охотничья собака, она так и норовит за уточкой поплыть.

Напомним, «Птичья гавань» — это особо охраняемая территория, наделённая статусом объекта регионального значения. Парк, в котором останавливаются на отдых перелетные птицы, является объектом исследований омских учёных.

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