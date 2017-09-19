Омичам напомнили о запрете на выгул собак в «Птичьей гавани»
Собаки пугают пернатых обитателей парка.
Собаки пугают пернатых обитателей парка.
Руководство «Птичьей гавани» обращается к омичам и напоминает о запрете выгула собак на территории парка. Не смотря на запрет многие горожане приходят в парк с питомцами, которые беспокоят обитателей тихого места. Хозяева позволяют собакам залезать в воду — это напугает пернатых обитателей.
Омичам напоминают, что в водоемах природного парка на площади 70 гектаров запрещены купания, как людей, так и животных, за исключением водоплавающих птиц.
Сергей Шабаршин, директор природного парка «Птичья гавань»:
— Наша задача — сохранить биоразнообразие, которое есть, и собаки к нему не относятся. Мы должны наших обитателей оградить от контакта с домашними животными. Если в собаке просыпается охотничий инстинкт, особенно, если это охотничья собака, она так и норовит за уточкой поплыть.
Напомним, «Птичья гавань» — это особо охраняемая территория, наделённая статусом объекта регионального значения. Парк, в котором останавливаются на отдых перелетные птицы, является объектом исследований омских учёных.