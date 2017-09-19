«Мы такого не ожидали»: Нехватку учебников прокомментировали в акимате Астаны

Пресс-секретарь управления образования Жазира Асанова сообщила на своей странице в Facebook, что учебники доставят из Алматы в Астану позже оговоренного срока в договоре.

«Вся учебная литература печатается в Алматы. На сегодняшний день задержка идет, потому что вагоны с учебниками отправляются позже срока, который был указан в договорах. Даже НИШ печатается в Алматы.

Собрав все данные, могу сказать, что на этой неделе последняя партия вагонов прибывает, и уже к субботе все школы будут обеспечены.