«Мы такого не ожидали»: Нехватку учебников прокомментировали в акимате Астаны
В управлении образования Астаны прокомментировали нехватку учебников в столичных школах, сообщает NUR.KZ.
В управлении образования Астаны прокомментировали нехватку учебников в столичных школах, сообщает NUR.KZ.
«Вся учебная литература печатается в Алматы. На сегодняшний день задержка идет, потому что вагоны с учебниками отправляются позже срока, который был указан в договорах. Даже НИШ печатается в Алматы.
Собрав все данные, могу сказать, что на этой неделе последняя партия вагонов прибывает, и уже к субботе все школы будут обеспечены.
Это нас не оправдывает, конечно. Просто пишу, чтобы разъяснить ситуацию. Мы действительно такого не ожидали. Это будет для нас уроком на будущее, — написала Жазира Асанова.