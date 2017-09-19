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07:16 (мск), источник: Nur.kz

«Мы такого не ожидали»: Нехватку учебников прокомментировали в акимате Астаны

В управлении образования Астаны прокомментировали нехватку учебников в столичных школах, сообщает NUR.KZ.

Пресс-секретарь управления образования Жазира Асанова сообщила на своей странице в Facebook, что учебники доставят из Алматы в Астану позже оговоренного срока в договоре.

«Вся учебная литература печатается в Алматы. На сегодняшний день задержка идет, потому что вагоны с учебниками отправляются позже срока, который был указан в договорах. Даже НИШ печатается в Алматы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Собрав все данные, могу сказать, что на этой неделе последняя партия вагонов прибывает, и уже к субботе все школы будут обеспечены.

Это нас не оправдывает, конечно. Просто пишу, чтобы разъяснить ситуацию. Мы действительно такого не ожидали. Это будет для нас уроком на будущее, — написала Жазира Асанова.

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