Рейды по проверке перевозки детей в Приангарье стартуют 20 сентября
В рейдах задействуют дополнительные экипажи автоинспекторов.
В рейдах задействуют дополнительные экипажи автоинспекторов.
В Иркутской области Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. Об этом сообщает
Для профилактики с 20 по 22 сентября инспекторы ДПС проведут массовые проверки по выявлению в транспортном потоке водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности и не использующих детские удерживающие устройства. В течение трех дней в рейдах задействуют дополнительные экипажи ГИБДД. Утром и вечером наряды ДПС будут приближены к образовательным организациям.
Напомним, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрено административное наказание в виде штрафа в три тысячи рублей.