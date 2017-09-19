Рейды по проверке перевозки детей в Приангарье стартуют 20 сентября

Для профилактики с 20 по 22 сентября инспекторы ДПС проведут массовые проверки по выявлению в транспортном потоке водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности и не использующих детские удерживающие устройства. В течение трех дней в рейдах задействуют дополнительные экипажи ГИБДД. Утром и вечером наряды ДПС будут приближены к образовательным организациям.