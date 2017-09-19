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05:40 (мск), источник: АиФ Иркутск

Рейды по проверке перевозки детей в Приангарье стартуют 20 сентября

В рейдах задействуют дополнительные экипажи автоинспекторов.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Для профилактики с 20 по 22 сентября инспекторы ДПС проведут массовые проверки по выявлению в транспортном потоке водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности и не использующих детские удерживающие устройства. В течение трех дней в рейдах задействуют дополнительные экипажи ГИБДД. Утром и вечером наряды ДПС будут приближены к образовательным организациям.

Напомним, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрено административное наказание в виде штрафа в три тысячи рублей.

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