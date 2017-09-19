Серьезная проблема жителей Патрокла наконец-то устранена
В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству, сообщает ИА «Deita. ru».
В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству, сообщает ИА «Deita. ru».
В ежедневном режиме во Владивостоке идет ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраиваются автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.
Так, к примеру, на днях дорожники завершили работы по благоустройству тротуаров на улице Борисенко — сообщает городская администрация.
В районе дома № 108 по улице Борисенко по просьбам жителей обустроили пешеходный переход с понижением бортовых камней и установкой леерного ограждения. Здесь также установили новые дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесли разметку.
Михаил Грач.