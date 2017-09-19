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05:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Серьезная проблема жителей Патрокла наконец-то устранена

В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

В ежедневном режиме во Владивостоке идет ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраиваются автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.

Так, к примеру, на днях дорожники завершили работы по благоустройству тротуаров на улице Борисенко — сообщает городская администрация.

В районе дома № 108 по улице Борисенко по просьбам жителей обустроили пешеходный переход с понижением бортовых камней и установкой леерного ограждения. Здесь также установили новые дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесли разметку.

Михаил Грач.

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