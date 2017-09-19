Поведение опасного вируса пытаются предсказать в Приморье

По состоянию на 13 сентября в Приморском крае привито 171 952 человека, в том числе 32493 ребенка. Наиболее активно прививки против гриппа получают медицинские работники (привито 54,1% от подлежащих прививкам), работники образовательных учреждений (привито 36,5% от подлежащих прививкам), лица с хроническими заболеваниями (привито 21,4% от подлежащих прививкам). Также в рамках календаря профилактических прививок прививаются дети с 6 месяцев, дети посещающие дошкольные учреждения, школьники, призывники, взрослые старше 60 лет.