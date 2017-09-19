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06:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Поведение опасного вируса пытаются предсказать в Приморье

Роспотребнадзор рассказал о гриппе в Приморье, сообщает ИА «Deita. ru».

На текущий период (11.09 — 17.09.2017 года) заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Приморском крае сохраняется на неэпидемическом уровне.

«По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов, заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами: риновирусами и вирусами парагриппа. Вирусы гриппа на территории края не циркулируют», — уточняет ведомство.

По состоянию на 13 сентября в Приморском крае привито 171 952 человека, в том числе 32493 ребенка. Наиболее активно прививки против гриппа получают медицинские работники (привито 54,1% от подлежащих прививкам), работники образовательных учреждений (привито 36,5% от подлежащих прививкам), лица с хроническими заболеваниями (привито 21,4% от подлежащих прививкам). Также в рамках календаря профилактических прививок прививаются дети с 6 месяцев, дети посещающие дошкольные учреждения, школьники, призывники, взрослые старше 60 лет.

Михаил Грач.

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