На улице Борисенко во Владивостоке дорожники сделали безопасные тротуары

Источник: VLADNEWS

В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству. В ежедневном режиме во Владивостоке идет ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраиваются автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.

Так, к примеру, на днях дорожники завершили работы по благоустройству тротуаров на улице Борисенко.