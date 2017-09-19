На улице Борисенко во Владивостоке дорожники сделали безопасные тротуары
Дорожники завершили работы по благоустройству.
Дорожники завершили работы по благоустройству.
В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству. В ежедневном режиме во Владивостоке идет ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраиваются автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.
Так, к примеру, на днях дорожники завершили работы по благоустройству тротуаров на улице Борисенко.
В районе дома № 108 по улице Борисенко по просьбам жителей обустроили пешеходный переход с понижением бортовых камней и установкой леерного ограждения. Здесь также установили новые дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесли разметку.