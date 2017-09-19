Евреи Омска готовятся к празднованию Нового года

Праздник отмечается на шестой день сотворения мира, день, когда 5778 лет назад был создан Адам, первый человек. Тем самым евреи подчеркивают, что мир был создан для человека.

«Особенность предстоящего нового 5778 года в том, что он начнется с трехдневного “духовного марафона”. Так как 21—22 сентября (т.е. четверг-пятница) будет отмечаться Новый Год, а сразу вслед за ними наступает Суббота, получается, что три дня подряд мы будем заниматься только духовностью, т.е. молитвами, общением с Богом, праздничными семейными трапезами», — сообщает Омская еврейская община.

В уходящем году синагогу стали посещать больше евреев, особенно молодого возраста, а также ученики, студенты и граждане Омской области. Также в этом году Лицей, в котором сегодня обучаются 120 учеников, успешно впервые выпустил полноценный выпуск — 7 ребят, которые прошли полный цикл обучения.

27 января этого года в музее лицея открылась мемориальная доска, посвященная евреям, которые внесли весомый вклад в становление и процветание нашего города. Готовится к открытию еврейский молодежный центр, где уже проведен ремонт.