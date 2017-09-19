Уфимцы жалуются на разбитую дорогу перед Домом престарелых и инвалидов

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Уфимцы с ограниченными возможностями жалуются на разбитую дорогу перед Домом престарелых инвалидов, что на улице Зорге.

— Недалеко от центра помощи маломобильным идет стройка. На месте перекопали асфальт. Этим кто-то полностью ограничил подход к зданию для людей с ограниченными возможностями, — жалуется неравнодушная уфимка.

По фотографиям понятно, что рабочие попросту закидали яму щебнем, по которому невозможно передвигаться на инвалидной коляске.

— Особенно обидно, что такая ситуация происходит в последние теплые деньки. Ведь зимой такие люди становится почти полностью теряют возможность на передвижение, — добавила уфимка.