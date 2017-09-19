Уфимцы жалуются на разбитую дорогу перед Домом престарелых и инвалидов
Маломобильным граждан почти полностью ограничили вход в здание.
Маломобильным граждан почти полностью ограничили вход в здание.
Уфимцы с ограниченными возможностями жалуются на разбитую дорогу перед Домом престарелых инвалидов, что на улице Зорге.
— Недалеко от центра помощи маломобильным идет стройка. На месте перекопали асфальт. Этим
По фотографиям понятно, что рабочие попросту закидали яму щебнем, по которому невозможно передвигаться на инвалидной коляске.
— Особенно обидно, что такая ситуация происходит в последние теплые деньки. Ведь зимой такие люди становится почти полностью теряют возможность на передвижение, — добавила уфимка.
Рассмотреть жалобу должен глава администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов.