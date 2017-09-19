Сухо, ветрено и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в Московском регионе ветреную, прохладную погоду без дождя.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 14−16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов», — рассказал представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный, западный, 7−12 м/с, местами с порывами до 13−18 м/с.

Предстоящей ночью, прогнозируют специалисты, вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8−10 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов. Ветер ожидается юго-западный, западный, 5−10 м/с.