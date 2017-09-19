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06:33 (мск), источник: ТАСС

Сухо, ветрено и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе

По данным синоптиков, в ночь со вторника на среду также обойдется без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в Московском регионе ветреную, прохладную погоду без дождя.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 14−16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов», — рассказал представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный, западный, 7−12 м/с, местами с порывами до 13−18 м/с.

Предстоящей ночью, прогнозируют специалисты, вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8−10 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов. Ветер ожидается юго-западный, западный, 5−10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится — будет сухо. В Москве воздух прогреется до 16−18 градусов, в Подмосковье — до 14−19 градусов. Ветер не изменится: юго-западный, западный, 5−10 м/с.

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