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06:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Впервые в России по решению суда ликвидировали права на «ДВ-гектар» в Хабаровском крае

Речь идет об участке, выданном в самом центре поселка Ванино.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.

Активистам Народного фронта удалось добиться отзыва прав на дальневосточный гектар в поселке Ванино. Соответствующее решение в понедельник, 18 сентября, принял районный суд Ванинского муниципального района Хабаровского края. О том, что выдача земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» в рабочем поселке осуществляется по не совсем прозрачным схемам общественникам, рассказали местные жители. Под обращением подписалось более 1500 человек. История вызвала большой общественный резонанс, а в ходе расследования, инициированного активистами Народного фронта, выяснилось, что число сомнительных гектаров идет на десятки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе РИК ОНФ в Хабаровском крае.

«Это первый случай в России, когда решением суда были ликвидированы права на Дальневосточный гектар. В данной ситуации речь идет об участке в самом центре поселка на Приморском бульваре, где долгое время находился живописный сквер. Получателем территории выступила местная жительница, собиравшаяся открыть на месте отдыха цветочный магазин. Спорная территория, общей площадью 419 кв. метров одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах, а женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда, подав апелляцию в краевой суд, поэтому о полном успехе предприятия говорить пока рано», — рассказал активист Хабаровского отделения ОНФ Юрий Светличный.

Это первый из 67-ми сомнительных участков на территории Ванино, выявленных активистами Народного фронта. Вел процесс председатель районного суда, а истцом выступил районный прокурор, что говорит о значимости прецедента. До сих пор остается туманным будущее участков, полученных жителями района имени Лазо на территории неработающего Хорского биохимического завода, где в процессе разбирательства в ситуации было выявлено сразу несколько резонансных тем. Судьба собственников поселка Кругликово, где приусадебные участки также были розданы по программе дальневосточный гектар, также пока неизвестна. Все эти дела находятся под пристальным контролем ОНФ, ведется активная работа по защите прав и интересов граждан.

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