Две пермячки вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы — 2017»

Два руководителя пермских образовательных учреждений вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы — 2017».

Как сообщили в городской администрации, в очном туре за победу поборются директор школы № 108 Елене Звегинцева и руководитель «Школа бизнеса и предпринимательства» (бывшая 105-я школа) Ирина Горбунова, которая также является депутатом пермской думы.

Они успешно преодолели два тура. На первом этапе отобрали 80 участников, которые набрали наибольшее количество баллов в общем рейтинге. На втором этапе конкурсанты представили эссе на тему «Мои управленческие решения» и видеоролик «Я — директор».

Финальный этап пройдёт в Москве с 30 октября по 3 ноября.