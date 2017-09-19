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07:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

Две пермячки вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы — 2017»

За звание победителя в очном туре поборются Елена Звегинцева и Ирина Горбунова.

Два руководителя пермских образовательных учреждений вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы — 2017».

Как сообщили в городской администрации, в очном туре за победу поборются директор школы № 108 Елене Звегинцева и руководитель «Школа бизнеса и предпринимательства» (бывшая 105-я школа) Ирина Горбунова, которая также является депутатом пермской думы.

Они успешно преодолели два тура. На первом этапе отобрали 80 участников, которые набрали наибольшее количество баллов в общем рейтинге. На втором этапе конкурсанты представили эссе на тему «Мои управленческие решения» и видеоролик «Я — директор».

Финальный этап пройдёт в Москве с 30 октября по 3 ноября.

Отметим, что всероссийский конкурс «Директор школы» проходит с 2010 года. Его учредителями являются Министерство образования и науки РФ и «Издательская фирма «Сентябрь».

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