Две пермячки вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы — 2017»
За звание победителя в очном туре поборются Елена Звегинцева и Ирина Горбунова.
За звание победителя в очном туре поборются Елена Звегинцева и Ирина Горбунова.
Два руководителя пермских образовательных учреждений вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы — 2017».
Как сообщили в городской администрации, в очном туре за победу поборются директор школы № 108 Елене Звегинцева и руководитель «Школа бизнеса и предпринимательства» (бывшая 105-я школа) Ирина Горбунова, которая также является депутатом пермской думы.
Они успешно преодолели два тура. На первом этапе отобрали 80 участников, которые набрали наибольшее количество баллов в общем рейтинге. На втором этапе конкурсанты представили эссе на тему «Мои управленческие решения» и видеоролик «Я — директор».
Финальный этап пройдёт в Москве с 30 октября по 3 ноября.
Отметим, что всероссийский конкурс «Директор школы» проходит с 2010 года. Его учредителями являются Министерство образования и науки РФ и «Издательская фирма «Сентябрь».