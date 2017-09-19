Ролик с опасным развлечением оказался вне закона в Хабаровске

В интернете выявили сайт, содержащий видео с рискованными действиями подростков, опасными для жизни, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. На видео дети лазают по крыше вагонов и по автосцепному устройству, сопровождая свои действия поощрительными комментариями.