Ролик с опасным развлечением оказался вне закона в Хабаровске
В интернете выявили сайт, содержащий видео с рискованными действиями подростков, опасными для жизни, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
В интернете выявили сайт, содержащий видео с рискованными действиями подростков, опасными для жизни, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
Как рассказали в
Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу он будет направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для внесения в соответствующий реестр.
Екатерина Бярзгунова.