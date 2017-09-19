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07:23 (мск), источник: VN.ru

27 тыс. учебников по истории Новосибирской области поступят в школы

К концу сентября во все школы Новосибирской области доставят учебники по истории нашего региона. Общий тираж учебных пособий — около 27 тысяч экземпляров.

Вчера в новосибирском институте повышения квалификации для учителей и преподавателей провели семинар. Главная тема — как интегрировать обучение истории области в образовательный процесс.

Занятия по изучению истории Новосибирской области начнутся уже в этой четверти, когда завезут учебники. Каждая школа будет самостоятельно решать, как рассказывать детям про Новосибирскую область — на отдельных занятиях или же в рамках уроков истории. Изучать развитие региона будут школьники среднего звена.

— Если говорить про сам учебник, то он интересно и содержательно написан. Это такой научно-популярный язык, адаптированный именно к возрастным особенностям, чтобы школьникам было интересно. Как некий увлекательный рассказ. Очень интересно иллюстрирован различными фотографиями из разных источников, — сообщил министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Учебник разделен на несколько частей. Вначале повествуется о том, что происходило на территории Новосибирской области тысячи лет назад. Затем — освоение земель крестьянами и строительство первого острога, Транссибирская магистраль, Ново-Николаевск, Великая Отечественная война, образование Академгородка. Перед учителями стоит задача — рассказать об истории Новосибирской области в рамках развития российского государства в целом.

— История человечества начинается с истории семьи, истории родного края. И в первую очередь детям, подрастающему поколению, особенно младшим классам, среднему звену будет интересно изучать свою историю, за счет этого они смогут связать историю цивилизации со своей маленькой историей. Это такой мостик, который соединяет всю историю в единое целое, — отметил учитель истории и обществознания из Маслянинского района Владимир Окель.

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Кроме того, в ноябре в областном центре закончат строительство музея истории региона. На экскурсии и открытые уроки туда будут приглашать школьников Новосибирской области.

Справка. Учебное пособие «История Новосибирской области» было запланировано в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею Новосибирской области по поручению губернатора. В пособии описана история региона с момента появления на ее территории первобытного человека до исторической современности. Издание состоит из трех разделов и заключения: древняя и средневековая история, история Новосибирской области конца XVII — начала XX веков, Новосибирская область в XX—XXI вв. В каждом разделе есть задания и темы учебных проектов для внеклассной работы.

Объем учебника — 250 страниц. В числе авторов-составителей — ведущие новосибирские ученые-истории из Института археологии и этнографии, Института истории СО РАН, Новосибирского государственного университета и Новосибирского государственного педагогического университета.

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