Сезонные пригородные поезда отменят в Новосибирской области в октябре

В связи с окончанием летнего периода и сезонным снижением пассажиропотока в соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области на зимний период отменяется ряд пригородных электропоездов.

Так, на Жеребцовском направлении отменяются пригородные поезда:

— со 2 октября: № 6507 Новосибирск — Жеребцово, № 6508 Жеребцово — Новосибирск, № 6515 Новосибирск — Жеребцово, № 6516 Жеребцово — Новосибирск;.

— с 16 октября: № 6505 Новосибирск — Жеребцово, № 6506 Жеребцово — Новосибирск, № 6511 Новосибирск — Жеребцово, № 6512 Жеребцово — Новосибирск;.

— с 23 октября: № 6503 Новосибирск — Сокур, № 6504 Сокур — Новосибирск.

На Восточном направлении отменяются пригородные поезда:

— с 7 октября: № 6456 Новосибирск — Ояш;.

— с 23 октября: № 6412 Новосибирск — Мошково, № 6411 Мошково — Новосибирск;.

— с 28 октября: № 6404 Новосибирск — Мошково, № 6405 Мошково — Новосибирск, № 6416 Новосибирск — Ояш, № 6415 Ояш — Новосибирск.

На Западном направлении отменяются пригородные поезда:

— с 7 октября: № 6353 Новосибирск — Коченево, № 6354 Коченево — Новосибирск;.

— с 21 октября: № 6364 Коченево — Новосибирск;.

— с 23 октября: № 6308 Коченево — Новосибирск, № 6311 Новосибирск — Коченево, № 6316 Коченево — Новосибирск, № 6320 Дупленская — Новосибирск, № 6323 Новосибирск — Коченево (по субботам и воскресеньям), № 6318 Коченево — Новосибирск (по субботам и воскресеньям).

На Кузбасском направлении отменяются пригородные поезда:

— с 21 октября: № 6843 Новосибирск — Изынский и № 6844 Изынский — Новосибирск;.

— с 23 октября: № 6803 Новосибирск — Буготак, № 6804 Буготак — Новосибирск, № 6815 Новосибирск — Буготак, № 6816 Буготак — Новосибирск, № 6808 Тогучин — Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), № 6809 Новосибирск — Тогучин (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), № 6822 Восточная — Новосибирск;.

— с 28 октября: № 6811 Новосибирск — Буготак, № 6812 Буготак — Новосибирск, № 6861 Новосибирск — Буготак, № 6862 Буготак — Новосибирск, № 6851 Новосибирск — Буготак, № 6874 Буготак — Новосибирск.

На Южном направлении отменяются пригородные поезда:

— с 23 октября: № 6622 Искитим — Новосибирск, № 6609 Новосибирск — Искитим, (по субботам и воскресеньям), № 6610 Искитим — Новосибирск, (по субботам и воскресеньям), № 6657 Новосибирск — Искитим (по субботам и воскресеньям); № 6658 Искитим — Новосибирск (по субботам и воскресеньям).