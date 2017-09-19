Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Программу «Жди меня» закрыли
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
1035 лет назад погибла Грейс Келли
06:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сезонные пригородные поезда отменят в Новосибирской области в октябре

Это связано со снижением пассажиропотока.

В связи с окончанием летнего периода и сезонным снижением пассажиропотока в соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области на зимний период отменяется ряд пригородных электропоездов.

Так, на Жеребцовском направлении отменяются пригородные поезда:

— со 2 октября: № 6507 Новосибирск — Жеребцово, № 6508 Жеребцово — Новосибирск, № 6515 Новосибирск — Жеребцово, № 6516 Жеребцово — Новосибирск;.

— с 16 октября: № 6505 Новосибирск — Жеребцово, № 6506 Жеребцово — Новосибирск, № 6511 Новосибирск — Жеребцово, № 6512 Жеребцово — Новосибирск;.

— с 23 октября: № 6503 Новосибирск — Сокур, № 6504 Сокур — Новосибирск.

На Восточном направлении отменяются пригородные поезда:

— с 7 октября: № 6456 Новосибирск — Ояш;.

— с 23 октября: № 6412 Новосибирск — Мошково, № 6411 Мошково — Новосибирск;.

— с 28 октября: № 6404 Новосибирск — Мошково, № 6405 Мошково — Новосибирск, № 6416 Новосибирск — Ояш, № 6415 Ояш — Новосибирск.

На Западном направлении отменяются пригородные поезда:

— с 7 октября: № 6353 Новосибирск — Коченево, № 6354 Коченево — Новосибирск;.

— с 21 октября: № 6364 Коченево — Новосибирск;.

— с 23 октября: № 6308 Коченево — Новосибирск, № 6311 Новосибирск — Коченево, № 6316 Коченево — Новосибирск, № 6320 Дупленская — Новосибирск, № 6323 Новосибирск — Коченево (по субботам и воскресеньям), № 6318 Коченево — Новосибирск (по субботам и воскресеньям).

На Кузбасском направлении отменяются пригородные поезда:

— с 21 октября: № 6843 Новосибирск — Изынский и № 6844 Изынский — Новосибирск;.

— с 23 октября: № 6803 Новосибирск — Буготак, № 6804 Буготак — Новосибирск, № 6815 Новосибирск — Буготак, № 6816 Буготак — Новосибирск, № 6808 Тогучин — Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), № 6809 Новосибирск — Тогучин (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), № 6822 Восточная — Новосибирск;.

— с 28 октября: № 6811 Новосибирск — Буготак, № 6812 Буготак — Новосибирск, № 6861 Новосибирск — Буготак, № 6862 Буготак — Новосибирск, № 6851 Новосибирск — Буготак, № 6874 Буготак — Новосибирск.

На Южном направлении отменяются пригородные поезда:

— с 23 октября: № 6622 Искитим — Новосибирск, № 6609 Новосибирск — Искитим, (по субботам и воскресеньям), № 6610 Искитим — Новосибирск, (по субботам и воскресеньям), № 6657 Новосибирск — Искитим (по субботам и воскресеньям); № 6658 Искитим — Новосибирск (по субботам и воскресеньям).

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229−25−67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Красноярске во время тест-драйва украли BMW стоимостью 5 миллионов рублей
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь