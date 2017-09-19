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07:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Взгляд с экрана: новое табло появилось на здании Гидрометцентра в Хабаровске

Панель, установленная на здании, будет рассказывать о погодных комплексах и метеорологах.

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фотографий

Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.

Монтаж нового экрана над в входом в Гидрометцентра заканчивается в Хабаровске. Преимущественно будут ретранслироваться ролики, рассказывающие о работе управления, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

Несколько лет здание Гидрометцентра украшало электронное табло, на котором указывалась температура воздуха, скорость ветра и другие данные.

Теперь к нему добавился еще один большой экран.

Как рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Галина Брынцева, он еще находится в процессе установки.

— Работы начались еще на прошлой неделе, сейчас экран находится в обкатке. Его поставили, чтобы сделать некую рекламу нашей работе, нашей профессии. К примеру, сейчас там можно увидеть ролики о нашем погодном комплексе. Может быть, кого-то заинтересует наша работа благодаря этому, — поделилась Галина Брынцева.

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