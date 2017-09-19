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07:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцу пришлось вызвать полицию, чтобы заправить свою машину

Горожанин сообщил о неадекватном сотруднике АЗС.

Жителю Челябинска Денису пришлось вызывать полицию, чтобы заправить свой автомобиль на АЗС, видеозаписью разговора с сотрудником заправки горожанин поделился с «АиФ-Челябинск».

«Вечером 17 сентября я приехал на АЗС, что на Шенкурской 9/1. Хотел заправиться газом, но кассир оказался неадекватным. Только после прибытия на место сотрудника полиции удалось заправить машину. Причем списали и бонусы с карты, но не заправили на них. Почти полтора часа длилась эта эпопея», — рассказал Денис.

«После того, как меня заправили, составили протокол, с меня взяли объяснения, передадут потом участковому, он будет этим заниматься», — рассказал челябинец. Он добавил, что сообщил об инциденте руководству АЗС. В официальной группе компании в соцсети Денису ответили, что такое поведение сотрудника недопустимо, поблагодарили за сигнал, в позже сообщили, что по итогам служебного расследования оператора уволили.

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