Демографическая ситуация в РК: казахстанцев стало больше на 54 тысячи человек

Отметим, что в мае 2017 года численность населения Республики Казахстан достигла 18 миллионов человек. Дата рождения 18-миллионного жителя выпала на 11 мая 2017 года. В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июль 2017 года составило 222,8 тысяч человек, что на 6,5 меньше меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,27 родившихся. Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-июлем 2016 года снизился на 15,3 тысяч человек или на 9,5 процента и составил 145,5 тысяч человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,89 человек. В рассматриваемом периоде число умерших составило 77,3 тысяч человек, что на 0,4 процента меньше, чем в январе-июле 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,38 умерших на 1000 человек. В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-июле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 39,1 процента и составило 9 711 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 2,3 процента и составило 19 407 человек, сальдо миграции -9 696 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ: