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07:05 (мск), источник: Tengrinews

Демографическая ситуация в РК: казахстанцев стало больше на 54 тысячи человек

Численность населения страны на 1 августа 2017 года составила 18 054,0 тысяч человек, в том числе городского — 10 351,7 тысяч человек (57,3 процента), сельского — 7 702,3 тысяч человек (42,7 процента).

Источник: Tengrinews

По сравнению с 1 августа 2016 года численность населения увеличилась на 235,4 тысяч человек или 1,32 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщают в Комитете статистики МНЭ РК в отчете о демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-июль 2017 года.

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Отметим, что в мае 2017 года численность населения Республики Казахстан достигла 18 миллионов человек. Дата рождения 18-миллионного жителя выпала на 11 мая 2017 года. В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июль 2017 года составило 222,8 тысяч человек, что на 6,5 меньше меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,27 родившихся. Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-июлем 2016 года снизился на 15,3 тысяч человек или на 9,5 процента и составил 145,5 тысяч человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,89 человек. В рассматриваемом периоде число умерших составило 77,3 тысяч человек, что на 0,4 процента меньше, чем в январе-июле 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,38 умерших на 1000 человек. В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-июле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 39,1 процента и составило 9 711 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 2,3 процента и составило 19 407 человек, сальдо миграции -9 696 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ:

  • доля прибывших из стран СНГ составила 70,8 процента;
  • доля выбывших в страны СНГ — 89,6 процента.

Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 34,4 процента от общего числа внутренних мигрантов страны. Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в Астане — 24 084 человека; Алматы — 14 944 человека; Акмолинской области — 1 836 человек; Атырауской области — 151 человек.

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