Ученые узнали о необычном погребальном ритуале в древней Ирландии
Ученые выяснили, что люди, населявшие территорию Ирландии в каменном веке, проводили обряд «деконструкции тела» умершего перед погребением.
Ученые выяснили, что люди, населявшие территорию Ирландии в каменном веке, проводили обряд «деконструкции тела» умершего перед погребением.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ирландское издание Leitrim Obeserver.
Всех их кремировали, поэтому специалисты изучали как сгоревшие останки, так и сохранившиеся.
Отмечается, что на останках были обнаружены следы каменных инструментов на месте сухожилия и связки в крупных суставах, таких как плечо, локоть, бедро и лодыжка.
По словам профессора анатомии Джонни Гербер, это указывает на то, что в первобытных обществах был распространен сложный ритуал погребения, во время которого особое внимание уделялось «деконструкции тела».
По мнению исследователей, такие ритуалы играли в древних обществах особую роль и были направлены на поддержание духовной связи с предками.