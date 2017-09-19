Ученые узнали о необычном погребальном ритуале в древней Ирландии

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ирландское издание Leitrim Obeserver.

Международный коллектив ученых проанализировал кости 40 человек, найденные в семи гробницах, которые датируются периодом между 3500 и 2900 годами до нашей эры.

Всех их кремировали, поэтому специалисты изучали как сгоревшие останки, так и сохранившиеся.

Отмечается, что на останках были обнаружены следы каменных инструментов на месте сухожилия и связки в крупных суставах, таких как плечо, локоть, бедро и лодыжка.

По словам профессора анатомии Джонни Гербер, это указывает на то, что в первобытных обществах был распространен сложный ритуал погребения, во время которого особое внимание уделялось «деконструкции тела».