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07:23 (мск), источник: Известия

Ученые узнали о необычном погребальном ритуале в древней Ирландии

Ученые выяснили, что люди, населявшие территорию Ирландии в каменном веке, проводили обряд «деконструкции тела» умершего перед погребением.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ирландское издание Leitrim Obeserver.

Международный коллектив ученых проанализировал кости 40 человек, найденные в семи гробницах, которые датируются периодом между 3500 и 2900 годами до нашей эры.

Всех их кремировали, поэтому специалисты изучали как сгоревшие останки, так и сохранившиеся.

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Отмечается, что на останках были обнаружены следы каменных инструментов на месте сухожилия и связки в крупных суставах, таких как плечо, локоть, бедро и лодыжка.

По словам профессора анатомии Джонни Гербер, это указывает на то, что в первобытных обществах был распространен сложный ритуал погребения, во время которого особое внимание уделялось «деконструкции тела».

По мнению исследователей, такие ритуалы играли в древних обществах особую роль и были направлены на поддержание духовной связи с предками.

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