Влияние Солнца на Землю обсудят ученые из Британии, России и Южной Кореи в Иркутске

Источник: AP 2017

Как 19 сентября сообщила пресс-служба ИНЦ СО РАН, на семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы физики солнечно-земных связей, включая волновые процессы в солнечной короне и земной магнитосферы, взрывные процессы в атмосфере Солнца и их влияние на околоземное космическое пространство, полярные сияния, магнитные бури и суббури, ускорение высокоэнергичных заряженных частиц в космическом пространстве, а также современные методы исследования в физике космоса, перспективные направления и другие вопросы.

Кроме того, 21 сентября в 18:00 пройдет научно-популярная дискуссия, где молодые ученые и их старшие коллеги из ведущих научных центров Великобритании поделятся опытом работы в международных проектах, а также дадут советы, как продолжить обучение по Болонской системе высшего образования. Эта дискуссия будет особенно интересна студентам и начинающим ученым, планирующим образование и научную деятельность за рубежом. Рабочий язык семинара — английский, вход для всех свободный, возможна помощь с переводом.

«Для развития науки важно познакомить молодых ученых из разных стран, которые работают над различными аспектами гелиофизики, физики солнца, геофизики. Важно установить и углубить международное сотрудничество между британскими и российскими научными центрами, в частности, с Иркутским, потому что он один из ведущих», — отметил профессор университета Уорика (Великобритания) Валерий Накаряков.

Этот семинар — часть проекта «Researcher links» Британского совета. Данная программа проводится в России уже несколько лет. Каждый год у молодых ученых из двух стран есть шанс получить грант на проведение события подобного формата для российских и британских ученых. «Нам очень приятно, что гранты выигрывают институты и университеты не только из Москвы и Санкт-Петербурга. У нас уже проходили подобные мероприятия в Томске и в Новосибирске. Как правило, мы открываем прием заявок в конце лета и закрываем в сентябре», — пояснила координатор проектов в области науки Британского совета Инна Попова.