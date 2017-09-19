Влияние Солнца на Землю обсудят ученые из Британии, России и Южной Кореи в Иркутске
Молодые ученые из различных городов России, Южной Кореи, Нигерии и Великобритании 21 сентября 2017 года примут участие в первом
Молодые ученые из различных городов России, Южной Кореи, Нигерии и Великобритании 21 сентября 2017 года примут участие в первом
Как 19 сентября сообщила
Кроме того, 21 сентября в 18:00 пройдет
«Для развития науки важно познакомить молодых ученых из разных стран, которые работают над различными аспектами гелиофизики, физики солнца, геофизики. Важно установить и углубить международное сотрудничество между британскими и российскими научными центрами, в частности, с Иркутским, потому что он один из ведущих», — отметил профессор университета Уорика (Великобритания) Валерий Накаряков.
Этот семинар — часть проекта «Researcher links» Британского совета. Данная программа проводится в России уже несколько лет. Каждый год у молодых ученых из двух стран есть шанс получить грант на проведение события подобного формата для российских и британских ученых. «Нам очень приятно, что гранты выигрывают институты и университеты не только из Москвы и
С полным расписанием семинара можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: en.iszf.irk.ru/Russian-British_seminar_SW2017.