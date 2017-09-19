В День Веры, Надежды, Любви и Софии в Москве поженятся более тысячи пар

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Свыше тысячи столичных пар станут мужем и женой в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желающих связать себя узами брака 30 сентября в этом году почти в два раза больше, чем в прошлом. Год назад узаконить отношения в этот день решили более 500 московских пар, а в 2015-м — всего 300. Нынешней осенью праздник приходится на субботу — традиционно популярный день недели у брачующихся.

Столичные дворцы бракосочетания приняли от желающих создать семью в День Веры, Надежды, и Софии 1010 заявлений. Московские молодожены стремятся выбрать для бракосочетания наиболее благоприятный день. 30 сентября — одна из таких дат, ее все чаще выбирают для проведения церемонии. Ирина Муравьева Начальник Управления ЗАГС Москвы

В этот день чтят память христианских святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Сестры с матерью жили во II веке в Риме при императоре Адриане. По сей день их имена символизируют христианские добродетели — веру, надежду, любовь и мудрость, которые должны сопровождать супругов на протяжении всей семейной жизни. По традиции заключенные 30 сентября браки обещают быть долгими и счастливыми.

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Кстати, София уже несколько лет подряд остается самым популярным именем, которое дают новорожденным девочкам в Москве. А Вера, Надежда и Любовь, напротив, стали редкими именами для маленьких москвичек.

Как сообщили в столичном Управлении ЗАГС, ежегодно свадебный бум в Москве наблюдается в День Петра и Февронии, который также называют Днем любви, семьи и верности. Княжескую чету из Мурома, жившую в XIII веке, почитают как небесных покровителей семьи и брака. День святого Валентина тоже пользуется большой популярностью у будущих молодоженов. Крепкими и счастливыми считаются браки, заключенные на Красную горку, которая празднуется в первую неделю после Пасхи.

Также особой популярностью пользуется у московских пар для заключения брака День города, когда Москва украшена и можно сделать красивые и необычные фотографии. Так, например, в преддверии празднования 870-летия Москвы, 8 сентября, и в сам День города, 9 сентября, поженились почти две тысячи пар.