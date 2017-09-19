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07:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пенсионерам Хабаровского края доплатят из правительственного миллиарда

Дополнительные средства выделили семи регионам.

Источник: Reuters

Миллиард рублей распределило правительство России между семью регионами на социальные доплаты к пенсиям в текущем году. Дополнительное финансирование в том числе получил Хабаровский край, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт федерального правительства.

Деньги были распределены между субъектами: республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская и Московская области.

В результате Хабаровский край получит 913 559 600 рублей на социальные доплаты, из них 144 211 800 выделены дополнительно распоряжением правительства.

«Дополнительные средства распределены по обращениям регионов с учётом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и её среднему размеру за первое полугодие текущего года», — уточняется в пояснительной записке к документу.

Социальные доплаты призваны поддержать доход неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе. На эти цели федеральный бюджет в этом году выделил 6,4 млрд рублей. В Хабаровском крае региональные социальные доплаты получают около 40 тысяч пенсионеров.

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