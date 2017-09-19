На фестивале омуля в Листвянке приготовят 500 литров ухи

Как 19 сентября 2017 года сообщила пресс-служба администрации Иркутского района, в день проведения праздника будет организована ярмарочная торговля продуктами от местных производителей, выставка и продажа сувениров и поделок. Для детей и взрослых подготовлены развлекательная программа с призами и подарками, обучающие мастер-классы. Угощать гостей фестиваля будут местные отели и рестораны.

Праздник в Листвянке организуют участники патриотического движения «Живи на Байкале» и Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири при поддержке администрации Иркутского района и агентства по туризму Иркутской области. Фестиваль омуля проводится на Байкале с 2015 года. В первый год гостями праздника стали 400 человек, а уже в 2016 году праздник посетили более одной тысячи человек. Планируется, что в этом году участие в мероприятии примет около двух тысяч гостей.