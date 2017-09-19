В Уфе талантливым школьникам готовы выделить по полмиллиона рублей

Талантливым уфимским школьникам готовы выделить по полмиллиона рублей на развитие собственных проектов.

На конкурс проектов «УМНИК-2017» необходимо предоставить идею, которая обладает актуальностью и научной новизной. Работы принимаются в пяти направлениях — информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии.

Авторы лучших проектов смогут получить по 500 тысяч рублей на воплощение своих идей в жизнь. Заявки принимаются до 5 октября.