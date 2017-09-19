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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе талантливым школьникам готовы выделить по полмиллиона рублей

Будущих ученых ищет Фонд содействия инновациям.

Талантливым уфимским школьникам готовы выделить по полмиллиона рублей на развитие собственных проектов.

На конкурс проектов «УМНИК-2017» необходимо предоставить идею, которая обладает актуальностью и научной новизной. Работы принимаются в пяти направлениях — информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии.

Авторы лучших проектов смогут получить по 500 тысяч рублей на воплощение своих идей в жизнь. Заявки принимаются до 5 октября.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта, подготовить презентацию и выступить с ней перед жюри.

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