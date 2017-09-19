В Уфе талантливым школьникам готовы выделить по полмиллиона рублей
Будущих ученых ищет Фонд содействия инновациям.
Будущих ученых ищет Фонд содействия инновациям.
Талантливым уфимским школьникам готовы выделить по полмиллиона рублей на развитие собственных проектов.
На конкурс проектов «УМНИК-2017» необходимо предоставить идею, которая обладает актуальностью и научной новизной. Работы принимаются в пяти направлениях — информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии.
Авторы лучших проектов смогут получить по 500 тысяч рублей на воплощение своих идей в жизнь. Заявки принимаются до 5 октября.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта, подготовить презентацию и выступить с ней перед жюри.