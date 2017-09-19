На трассе Кишинев-Сороки женщину насмерть сбил грузовик
43-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, насмерть сбил грузовик. Трагедия произошла примерно в три часа ночи на трассе Кишинев — Сороки.
43-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, насмерть сбил грузовик. Трагедия произошла примерно в три часа ночи на трассе Кишинев — Сороки.
Водитель говорит, что пешеход появился на дороге неожиданно. Женщина скончалась на месте. Ведется следствие.
Водителю грозит уголовное дело.