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07:29 (мск), источник: Publika.md

На трассе Кишинев-Сороки женщину насмерть сбил грузовик

43-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, насмерть сбил грузовик. Трагедия произошла примерно в три часа ночи на трассе Кишинев — Сороки.

Источник: Publika.md

Водитель говорит, что пешеход появился на дороге неожиданно. Женщина скончалась на месте. Ведется следствие.

Водителю грозит уголовное дело.

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