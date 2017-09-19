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07:35 (мск), источник: Newslab.ru

За один рейс красноярский маршрутчик 31 раз нарушил ПДД

За нарушения водитель не заплатил ни одного штрафа.

Источник: РИА "Новости"

Красноярске дорожные полицейские поймали водителя автобуса 79-го маршрута, который в течение одной поездки 31 раз нарушил правила дорожного движения. В апреле сотрудники полка ДПС следили за водителем автобуса на протяжении всего маршрута и снимали все допущенные нарушения.

Чаще всего маршрутчик проезжал на красный сигнал светофора, выезжал за стоп-линию, не пропускал пешеходов и останавливался на переходах.

За многочисленные нарушения 52-летнему водителю выписали административные штрафы на общую сумму 16 тысяч рублей, однако за два месяца нарушитель не заплатил ни одного.

Полицейские задержали водителя за неуплату штрафов в срок. Суд Емельяновского района назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста.

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