За один рейс красноярский маршрутчик 31 раз нарушил ПДД
За нарушения водитель не заплатил ни одного штрафа.
За нарушения водитель не заплатил ни одного штрафа.
Красноярске дорожные полицейские поймали водителя автобуса 79-го маршрута, который в течение одной поездки 31 раз нарушил правила дорожного движения. В апреле сотрудники полка ДПС следили за водителем автобуса на протяжении всего маршрута и снимали все допущенные нарушения.
Чаще всего маршрутчик проезжал на красный сигнал светофора, выезжал за
За многочисленные нарушения 52-летнему водителю выписали административные штрафы на общую сумму 16 тысяч рублей, однако за два месяца нарушитель не заплатил ни одного.
Полицейские задержали водителя за неуплату штрафов в срок. Суд Емельяновского района назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста.